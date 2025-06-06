«Манчестер Сити» поздравил Узбекистан с историческим выходом на ЧМ-2026.

Защитник горожан Хусанов помог национальной команде гарантировать себе путевку на дебютный мундиаль

около 17 часов назад

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Английский Манчестер Сити опубликовал поздравление в адрес защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, который 5 июня помог своей команде добиться исторической путевки на чемпионат мира-2026. В матче предпоследнего тура азиатского отбора Узбекистан сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и гарантировал себе второе место в группе 1.

Прямая речь из официальных соцсетей клуба:
Поздравляем Абдукодира Хусанова и всю сборную Узбекистана с первым в истории выходом на чемпионат мира

Набранное очко позволило узбекистанцам сохранить преимущество в четыре балла над ОАЭ перед завершающим туром и досрочно квалифицироваться на ЧМ-2026.

Абдукодир Хусанов перешел в Манчестер Сити в январе 2025 года. В своем дебютном сезоне в АПЛ он провел шесть матчей.

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