«Манчестер Сити» поздравил Узбекистан с историческим выходом на ЧМ-2026.
Защитник горожан Хусанов помог национальной команде гарантировать себе путевку на дебютный мундиаль
около 17 часов назад
Английский Манчестер Сити опубликовал поздравление в адрес защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, который 5 июня помог своей команде добиться исторической путевки на чемпионат мира-2026. В матче предпоследнего тура азиатского отбора Узбекистан сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и гарантировал себе второе место в группе 1.
Прямая речь из официальных соцсетей клуба:
Поздравляем Абдукодира Хусанова и всю сборную Узбекистана с первым в истории выходом на чемпионат мира
Набранное очко позволило узбекистанцам сохранить преимущество в четыре балла над ОАЭ перед завершающим туром и досрочно квалифицироваться на ЧМ-2026.
Абдукодир Хусанов перешел в Манчестер Сити в январе 2025 года. В своем дебютном сезоне в АПЛ он провел шесть матчей.