Манчестер Сити хочет продлить контракт с лидером обороны
Английский клуб намерен сохранить в своем составе Рубена Диаша
около 3 часов назад
Рубен Диаш/фото: Манчестер Сити
Манчестер Сити намерен начать переговоры о продлении контракта с португальским защитником Рубеном Диашем, сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, клуб планирует активизировать переговорный процесс в ближайшие недели. И руководство, и сам игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Текущее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Диаш принял участие в 44 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился.
Ранее появилась информация, что клуб также рассматривает усиление вратарской позиции.