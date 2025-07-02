Манчестер Сити намерен начать переговоры о продлении контракта с португальским защитником Рубеном Диашем, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клуб планирует активизировать переговорный процесс в ближайшие недели. И руководство, и сам игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Текущее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Диаш принял участие в 44 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился.

Ранее появилась информация, что клуб также рассматривает усиление вратарской позиции.