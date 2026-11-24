Александр Сукманский

Лига чемпионов снова в центре футбольного внимания! Впереди матчи лучших клубов Европы, большие противостояния и борьба за главный трофей.

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Манчестер Сити стремится вернуться к победам

Манчестер Сити продолжает борьбу в Лиге чемпионов на фоне сложного периода в национальных соревнованиях. В прошлом туре Английской Премьер-лиги команда сыграла вничью с Фулхэмом – 1:1. Лишь благоприятные результаты конкурентов позволили подопечным Пепа Гвардиолы не потерять еще больше позиций в борьбе за чемпионство. Сити не может одержать победу в основное время уже пять матчей подряд в национальных турнирах. За этот период команда дважды сыграла вничью и трижды проиграла. В Лиге чемпионов ситуация для манкунианцев значительно лучше. После четырех туров основного раунда на их счету три победы и одно поражение.

Домашняя статистика Сити также говорит в пользу английского клуба. В последних 27 матчах группового этапа и основного раунда Лиги чемпионов на своем поле команда одержала 22 победы, трижды сыграла вничью и потерпела лишь два поражения. Победа над Наполи позволит Манчестер Сити впервые с сезона 2023/24 одержать три победы подряд на этой стадии Лиги чемпионов.

Наполи рискует продолжить неудачную выездную серию

Наполи прервал трёхматчевуюбезвыигрышную серию во всех турнирах, минимально обыграв Торино со счетом 1:0. В то же время команда остается далеко от лидеров в борьбе за место в первой четверке чемпионата Италии. Выездные матчи также остаются проблемой для неаполитанцев. В семи последних гостевых поединках во всех турнирах они одержали лишь одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Особенно сложной для Наполи является ситуация в Лиге чемпионов. Команда уже проиграла Вильярреалу и Порту в текущем розыгрыше турнира. В целом итальянцы не могут победить в выездных матчах Лиги чемпионов на протяжении восьми матчей подряд: одна ничья и семь поражений. Если Наполи снова не одержит победу в гостевом поединке, клуб установит собственный антирекорд по количеству выездных матчей без побед в этом турнире.

История противостояний Манчестер Сити и Наполи

Манчестер Сити имеет преимущество в последних очных встречах. Английский клуб победил в трех предыдущих матчах против Наполи.

Последний раз команды встречались в основном раунде прошлого сезона Лиги чемпионов. Тогда Сити одержал победу со счетом 2:0.

Для Наполи выезды в Англию в целом складываются неудачно. Итальянцы не могут победить английские клубы на их поле уже 11 матчей подряд. За это время команда трижды сыграла вничью и восемь раз проиграла.

Интересные статистические факты перед матчем

Манчестер Сити забил девять из 12 своих голов в основном раунде текущего розыгрыша Лиги чемпионов во вторых таймах.

Англичане забивали как минимум два мяча в 20 из 22 последних домашних матчей группового этапа и основного раунда Лиги чемпионов.

Наполи получил больше всегопредупреждений среди всех участников текущего розыгрыша турнира: 12 желтых и одну красную карточку.

Только три команды выполнили меньше угловых, чем Наполи, у которого 11 таких подач в основном раунде.

Де Брюйне вернется в Манчестер

Особое внимание будет привлечено к выступлению Кевина Де Брюйне, который возвращается на стадион бывшего клуба. Бельгиец провел за Манчестер Сити более 400 матчей.

Показательно, что пять из семи последних голов Де Брюйне в Лиге чемпионов, которые он забил в составе английской команды, пришлись на период после 60-й минуты.

Еще одним игроком, за которым стоит следить, является Раян Шерки. Его последние семь результативных матчей за клуб и сборную сопровождались высокой результативностью: в среднем в этих поединках забивалось более пяти голов.

Кадровые потери команд

Манчестер Сити в предыдущем матче против Фулхэма не мог рассчитывать на Матеуса Нунеса.

В Наполи список травмированных пополнил Антонио Вергара, который был вынужден досрочно покинуть поле в поединке с Торино.

Чего ожидать от матча

Обе команды подходят к встрече не в лучшей форме, однако статистика домашних выступлений Манчестер Сити и длительная неудачная выездная серия Наполи делают англичан фаворитами противостояния. В то же время итальянцы забивали в шести из восьми последних гостевых матчей Лиги чемпионов, в которых не смогли победить. Поэтому одним из возможных сценариев встречи остается победа Манчестер Сити при условии голов обеих команд.

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На матч Манчестер Сити vs Наполи аналитики GGBET дают следующие оценки: победа Ман Сити — 1.31, победа Наполи — 8.4. Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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