Наполи благодаря голу Мактоминея победил Торино
Единственный мяч был забит во втором тайме
В матче 12-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле победил Торино.
Единственный мяч в этой встрече был забит во втором тайме — на 73-й минуте победу хозяевам принес точный удар Скотта Мактоминея.
На 13-й минуте из-за травмы поле вынужденно покинул полузащитник Кевин Де Брюйне.
Серия А. 12-й тур
Наполи – Торино – 1:0
Гол: Мактоминей, 73
Видео MEGOGO
Следующий матч неаполитанцы проведут 24 ноября на выезде против Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Торино 28 ноября примет Лацио в рамках чемпионата Италии.
Покер Малена принес Роме разгромную победу над Пармой.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026