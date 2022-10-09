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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Манчини – о попадании на Украину в отборе на Евро: «Группа приемлема»

«Сине-желтые» сыграют с обоими финалистами прошлого чемпионата континента
Футбол Сборная Украины
09 октября 18:26
Манчини – о попадании на Украину в отборе на Евро: «Группа приемлема»
Роберто Манчини / Фото: Sky Sports

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал попадание в группу с Украиной в отборе на Евро-2024. Слова специалиста передает Football Italia.

Был уверен – нам попадется Англия или Франция. Группа приемлема на первый взгляд, не все вызовы – легки, но играть нужно со всеми.

Пока не проигрывали Англии при мне? С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга, но если все будет так же и дальше, это достаточно хорошо для нас. Я не знаю, будет ли это его устраивать.

Вылет от Северной Македонии в отборе ЧМ? Это была одна из тех игр, которые иногда случаются. Как показал результат в Палермо, играть нужно во всех матчах.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что болельщики должны быть в восторге от попадания сборной Украины на Англию и Италию.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роберто Манчини сборная Италии (футбол)

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