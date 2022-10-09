Манчини – о попадании на Украину в отборе на Евро: «Группа приемлема»

Роберто Манчини / Фото: Sky Sports

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал попадание в группу с Украиной в отборе на Евро-2024. Слова специалиста передает Football Italia.

Пока не проигрывали Англии при мне? С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга, но если все будет так же и дальше, это достаточно хорошо для нас. Я не знаю, будет ли это его устраивать.

Вылет от Северной Македонии в отборе ЧМ? Это была одна из тех игр, которые иногда случаются. Как показал результат в Палермо, играть нужно во всех матчах.