Украина сыграет с Италией и Англией в отборе на Евро-2024
Манчини – о попадании на Украину в отборе на Евро: «Группа приемлема»
«Сине-желтые» сыграют с обоими финалистами прошлого чемпионата континента
09 октября 18:26
Роберто Манчини / Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал попадание в группу с Украиной в отборе на Евро-2024. Слова специалиста передает Football Italia.
Был уверен – нам попадется Англия или Франция. Группа приемлема на первый взгляд, не все вызовы – легки, но играть нужно со всеми.
Пока не проигрывали Англии при мне? С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга, но если все будет так же и дальше, это достаточно хорошо для нас. Я не знаю, будет ли это его устраивать.
Вылет от Северной Македонии в отборе ЧМ? Это была одна из тех игр, которые иногда случаются. Как показал результат в Палермо, играть нужно во всех матчах.
Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что болельщики должны быть в восторге от попадания сборной Украины на Англию и Италию.
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