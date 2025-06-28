Марвел нервно грызет ногти! Динамо выпустило комикс о Ярмоленко
Какую суперсилу получил «Мальчик со 130-го километра»?
около 2 часов назад
Киевское Динамо выпустило комикс про вингера команды Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Издание получило название «Мальчик со 130-го километра: путь супергероя». Комикс рассказывает о становлении живой легенды «бело-синих».
Футбол начинается не с больших стадионов, а с мечты. Андрей Ярмоленко – пример, который показывает, что независимо от стартовых условий, путь к большому футболу возможен. Главное – верить в себя, быть дисциплинированным и по-настоящему любить футбол, – рассказывают про издание в Динамо.
Комикс уже можно приобрести в фан-шопе Динамо и на официальном сайте клуба. Стоимость составляет 259 гривен.
Ранее Ярмоленко шокировал мнением о потенциальном бомбардирском рекорде украинской Премьер-лиги.
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