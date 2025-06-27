Вингер Динамо Андрей Ярмоленко откровенно поделился своим отношением к потенциальному побитию «вечного» бомбардирского рекорда Максима Шацких по голам в УПЛ (124).

Мне вообще это не интересно. Для меня самое главное, чтобы Динамо снова стало чемпионом. Мне все равно на эти шансы. Для меня самое главное, когда моя команда стала чемпионом, и я увидел эту радость в своих глазах, когда смотрел в зеркало. Когда я увидел эту радость в глазах своих партнеров, когда я увидел эту радость своих друзей, своей семьи, своих детей, потому что Динамо снова чемпион. Это для меня самое главное. А побью я этот рекорд или не побью, это уже такое.

Опыт игр за Боруссию Дортмунд и Вест Хэм? Конечно, он помогает. Это самый высокий уровень, я считаю. Конечно, помогает. Я считаю, что вообще любой опыт помогает в жизни. С бывшими партнерами, бывает, переписываемся, но прям так, чтобы дружить семьями такого нет.