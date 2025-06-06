Мбаппе: «Нельзя сказать, что всё было очень плохо»
Форвард сборной Франции прокомментировал поражение от Испании в полуфинале Лиги наций
около 17 часов назад
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после драматического поражения от Испании со счетом 4:5 в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА, который состоялся 5 июня.
Если посмотреть на все 90 минут матча, то игра нашей команды не была последовательной. Но мы точно добавили по ходу встречи. Если начинаешь проигрывать, то на первый план выходят все негативные моменты. Но нельзя сказать, что всё было очень плохо, - цитирует форварда сборной Франции пресс-служба УЕФА.
Благодаря этой победе Испания вышла в финал Лиги наций, где сыграет против Португалии, которая во втором полуфинале одолела сборную Германии.