Накануне старта молодежной сборной Украины на Евро-2025 (U-21) главный тренер команды Унаи Мельгоса на пресс-конференции ответил на вопросы представителей СМИ.

«Мы приехали сюда, чтобы сыграть против классных команд с качественными исполнителями. Результат, конечно, имеет значение, но очень важно, как игроки справятся, когда столкнутся с мощными соперниками.

Это та команда, которую я хотел видеть в финальной части Евро, те исполнители, с которыми я хотел сыграть. Есть несколько футболистов, которые выступали в квалификации, но по разным причинам их нет сейчас. Мне жаль, что они не здесь, но я доволен теми, с кем работаю», – цитирует Мельгому пресс-служба УАФ.