Мельгоса: «Это та команда, которую я хотел видеть в финальной части Евро»
Сине-жёлтые завтра стартуют на чемпионате Европы
около 2 часов назад
Накануне старта молодежной сборной Украины на Евро-2025 (U-21) главный тренер команды Унаи Мельгоса на пресс-конференции ответил на вопросы представителей СМИ.
«Мы приехали сюда, чтобы сыграть против классных команд с качественными исполнителями. Результат, конечно, имеет значение, но очень важно, как игроки справятся, когда столкнутся с мощными соперниками.
Это та команда, которую я хотел видеть в финальной части Евро, те исполнители, с которыми я хотел сыграть. Есть несколько футболистов, которые выступали в квалификации, но по разным причинам их нет сейчас. Мне жаль, что они не здесь, но я доволен теми, с кем работаю», – цитирует Мельгому пресс-служба УАФ.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2025
12.06.2025
Украина – Дания (Прешов, 19:00)
15.06.2025
Финляндия – Украина (Кошице, 19:00)
18.06.2025
Нидерланды – Украина (Прешов, 19:00)