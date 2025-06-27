«Мы движемся в правильном направлении». Ярмоленко – о скандальном заявлении Турана
Новый тренер Шахтера поставил себе цель не позволить киевлянам снова стать чемпионами
около 1 часа назад
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал высказывание нового главного тренера Шахтера Арды Турана о столичном клубе. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.
❓ Новый главный тренер Шахтера Арда Туран сказал, что сделает все, чтобы Динамо больше не стало чемпионом. Какие эмоции это заявление вызвало у вас?
💬 Оно вызвало лишь одно понимание – что мы движемся в правильном направлении, если новый главный тренер Шахтера в первую очередь после своего назначения говорит о Динамо.
Заява викликала лише одне розуміння – що ми рухаємося у правильному напрямку.
Ранее Арда Туран сделал такое заявление о борьбе за золото украинской Премьер-лиги:
Знаю, що Динамо є важливим суперником. Я дуже поважаю їх. Та моя мета – ніколи більше не дати їм стати чемпіонами України.
Моя перша мета, безперечно, знову стати чемпіоном України. Це наша перша мета, а в короткостроковій перспективі – грати у Європі матчі, що мають у назві слово фінал, як-от чвертьфінал, півфінал або фінал. Ми маємо вірити в це. Це моя мрія.
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