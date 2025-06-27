Сергей Стаднюк

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал высказывание нового главного тренера Шахтера Арды Турана о столичном клубе. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.

❓ Новый главный тренер Шахтера Арда Туран сказал, что сделает все, чтобы Динамо больше не стало чемпионом. Какие эмоции это заявление вызвало у вас?

💬 Оно вызвало лишь одно понимание – что мы движемся в правильном направлении, если новый главный тренер Шахтера в первую очередь после своего назначения говорит о Динамо.

Заява викликала лише одне розуміння – що ми рухаємося у правильному напрямку. Андрій Ярмоленко

Ранее Арда Туран сделал такое заявление о борьбе за золото украинской Премьер-лиги: