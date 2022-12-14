В ворота соперников Аргентины на ЧМ-2022 назначили уже четыре пенальти
Месси догнал Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022. У аргентинца 8 результативных действий в 6 матчах
35-летний нападающий серьезно настроен взять первый в своей карьере мундиаль
14 декабря 11:23
Лионель Месси / Фото - AFA
Сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022 (3:0). Счет с пенальти открыл нападающий «альбиселесте» Лионель Месси.
Таким образом, 35-летний игрок догнал в гонке бомбардиров турнира нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. У обоих – по 5 мячей.
Кроме того, Месси увеличил число голевых передач до трех. Результативными действиями он не отличился лишь в одном матче из шести – против Польши.
Ранее аргентинец предложил отдать награду лучшему игроку матча с Хорватией другому игроку.
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