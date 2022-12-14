Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 с Хорватией
Месси предложил отдать награду лучшему игроку матча с Хорватией другому футболисту
Форвард сборной Аргентины оформил дубль в полуфинале чемпионата мира-2022
14 декабря 09:51
Месси и Альварес / Фото - AFP
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что отдал бы приз лучшему игроку полуфинала ЧМ-2022 с Хорватией (3:0) форварду «альбиселесте» Хулиану Альваресу. Слова футболиста передает Sudanalytics.
Каждый в команде сыграл хорошо. Но если бы пришлось выбирать, то я отдал бы приз игрока матча Альваресу.
Он выдал невероятный матч, создавая пространство, боролся, бежал. Хулиан выделялся на поле.
Напомним, FIFA признала Месси лучшим игроком матча с Хорватией.
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