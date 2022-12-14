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Скалони после победы над Хорватией назвал Месси лучшим в истории

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
14 декабря 07:49
Скалони после победы над Хорватией назвал Месси лучшим в истории
Лионель Скалони / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч полуфинала чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Сейчас мы празднуем победу, ведь это весьма эмоциональное событие. Но предстоит еще один шаг. Сейчас время наслаждаться, но нам следует уже думать о том, что нас ждет впереди.

На первых минутах матча хорваты владели мячом. Мы понимали, что так может случиться. Против полузащиты сборной Хорватии сложно играть. Мы понимали, что в тот момент нужно действовать по игре и сделали то, что требовалось.

Я стараюсь не волноваться. Я нахожусь на месте, о котором мечтает каждый аргентинец. Иногда кажется, что мы говорим это потому, что мы аргентинцы, но я думаю, Месси – лучший в истории. У меня нет сомнений в этом. Он создает что-то в своих партнерах по команде, в людях вокруг. Это счастье и честь – носить бело-голубые цвета.

Разгром вице-чемпиона. Обзор матча Аргентина – Хорватия

Сергей Стаднюк
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Теги

Лионель Месси сборная Аргентины (футбол) сборная Хорватии (футбол) Лионель Скалони

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