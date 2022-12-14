Скалони после победы над Хорватией назвал Месси лучшим в истории

Лионель Скалони / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч полуфинала чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

На первых минутах матча хорваты владели мячом. Мы понимали, что так может случиться. Против полузащиты сборной Хорватии сложно играть. Мы понимали, что в тот момент нужно действовать по игре и сделали то, что требовалось.

Я стараюсь не волноваться. Я нахожусь на месте, о котором мечтает каждый аргентинец. Иногда кажется, что мы говорим это потому, что мы аргентинцы, но я думаю, Месси – лучший в истории. У меня нет сомнений в этом. Он создает что-то в своих партнерах по команде, в людях вокруг. Это счастье и честь – носить бело-голубые цвета.