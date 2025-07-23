Павел Василенко

Лионель Месси продолжает вызывать большой интерес, о чем свидетельствует артефакт, связанный со звездой, который был продан за большую сумму.

Профессиональная карьера Месси длится более 20 лет. 38-летний аргентинец долгое время выступал за Барселону, затем за ПСЖ, а сейчас играет за Интер Майами.

За это время звездный форвард забил множество блестящих голов, некоторые из которых уже вошли в историю, включая гол в ворота Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов 2009 года.

Спустя годы Месси назвал этот гол своим самым любимым.

«Трудно выбрать один, их было так много. Этот гол – мой самый любимый. Он был самым красивым и самым особенным. Я забил головой и прыгнул очень высоко, что я делаю редко», – признался аргентинец.

Теперь задача воспроизвести этот хит выпала художнику Рефику Анадолу. Используя машинное обучение и искусственный интеллект, он создал космический цифровой арт-проект.

Используя кинетическую визуализацию и биометрические данные, Анадол превратил гол в восьмиминутное зрелище. Сам Месси впервые увидел свой гол с другой стороны.

«Я считаю, что эффект потрясающий. Надеюсь, он поможет многим», – сказал 38-летний художник.

Вскоре после этого работа была представлена на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Там же картину продали на аукционе. Она была продана неизвестному покупателю за 1,87 миллиона долларов. Все вырученные средства будут направлены в фонд Inter Miami Foundation, партнер ЮНИСЕФ.

Месси проводит фантастический сезон в Интер Майами, забив 18 голов и отдав семь голевых передач в 18 матчах этого сезона. Его контракт с клубом действует до конца года.