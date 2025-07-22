Павел Василенко

Матч всех звезд MLS против Liga MX запланирован на 24 июля. Ожидается, что в нем примет участие, в частности, Лионель Месси. Однако игрок Интер Майами не появился на тренировке. Если он пропустит матч, его будет отстранено.

Этот сезон MLS для Месси выдался прекрасным. Нападающий Интер Майами провел 18 матчей, забил 18 голов и отдал семь результативных передач. Его команда занимает пятое место в Восточной конференции и продолжает бороться за место в плей-офф.

24 июля Месси должен принять участие в товарищеском матче между сборными MLS All-Stars и Liga MX All-Stars. Матч состоится на стадионе Q2 в Остине.

Первая тренировка перед поединком состоялась в понедельник. Однако, как сообщает ESPN, одного игрока на ней не было – это Месси.

Аргентинец, похоже, не заинтересован в участии в будущем матче. Однако, по сообщениям СМИ, 38-летний форвард не может отказаться от участия. Иначе его будет автоматически отстранено от участия в одном матче чемпионата MLS.

Похоже, и Месси, и Интер Майами относятся к будущему матчу равнодушно. Учитывая плотный график, тренерский штаб считает, что звездный игрок заслуживает перерыва.