А как же финал? Месси признался, что сборная Аргентины уже была уставшей перед матчем с Хорватией
Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 с Хорватией
Лидер «альбиселесте» оформил гол + пас
14 декабря 09:25
Лионель Месси / Фото - AFА
Сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022 (3:0). Нападающий Лионель Месси оформил гол + пас.
За свой индивидуальный перформанс футболист был признан лучшим игроком матча по версии FIFA.
После победы главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал Месси лучшим в истории.
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