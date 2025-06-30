Павел Василенко

Суперзвезда Интер Майами Лионель Месси рассматривает возможность перехода в другой клуб в течение нескольких месяцев, предшествующих чемпионату мира 2026 года, по словам аргентинского журналиста Эстебана Эдула, который утверждает, что сам нападающий сообщил ему эту информацию.

«Лионель Месси и его семья сказали мне в пятницу, что он рассматривает возможность играть где-то еще в течение шести месяцев до чемпионата мира. В какой-то момент он согласился на новый контракт, но в настоящее время переговоры приостановлены», – сказал Эдул.

Журналист сообщил, что среди вариантов для 38-летнего капитана сборной Аргентины — Ньюеллс Олд Бойз и Барселона.

Месси играет за «Интер Майами» уже почти два года. Он сыграл 63 матча, забил 50 голов и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с американским клубом действует до конца этого года, поэтому если восьмикратный обладатель «Золотого мяча» не продлит контракт, он сможет подписать контракт с другой командой как свободный агент в январе.