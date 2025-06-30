Павел Василенко

Лионель Месси вчера вечером в поединке между его Интер Майами и ПСЖ столкнулся с оскорбительным изображением.

Месси и его Интер Майами потерпели тяжелое поражение от чемпиона Европы. Парижане победили со счетом 4:0.

Аргентинский форвард, которого многие считают лучшим футболистом всех времен, не смог показать много в матче против команды, которая является одним из главных фаворитов на титул чемпиона Клубного чемпионата мира, но он безусловно обратил внимание на флаг, который приветствовал его на стадионе.

Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира проходил на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и привлёк внимание многочисленных болельщиков из этого города.

Двое болельщиков Атланта Юнайтед, клуба MLS, загрузили оскорбительное фото Месси в попытке спровоцировать его.

Прямо на флаге три результата, последние три победы Атланты над Интер Майами. Особенно болезненным было поражение в 1/8 финала лиги MLS, когда Атланта неожиданно выбила Месси и компанию в прошлом сезоне.