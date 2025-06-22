Я испытываю огромное уважение и восхищение к Криштиану Роналду и той карьере, которую он построил и продолжает. Он и до сих пор соревнуется на самом высоком уровне. Наше соперничество было на поле... Каждый из нас хотел сделать максимум для своей команды. Но все оставалось на поле.

За его пределами мы — обычные парни. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но всегда относились друг к другу с большим уважением, — слова Месси привел в соцсетях известный журналист Фабрицио Романо.