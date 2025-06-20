Маскерано рассказал, как он тренирует Месси
Тренер «Інтер Майами» объяснил свои отношения с легендарным форвардом
около 3 часов назад
Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано поделился мыслями о сотрудничестве с Лионелем Месси, который выступает за американский клуб.
Было бы безумием сказать, что я здесь, чтобы тренировать его. Он — легенда. Мы стараемся поддержать его на этом этапе. Делаем все максимально просто, беспокоим его как можно меньше. Именно поэтому мы должны создать обстановку, в которой он будет чувствовать себя комфортно и сможет сиять, — цитирует слова Маскерано Bolavip.
Напомним, что в последнем матче Интер Майами обыграл Порту со счетом 2:1 во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира. Месси в этом поединке отметился голом со штрафного удара.