Металист 1925 определился с тренером
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около 1 часа назад
Фото: ФК Заря
Вчера вечером представители Металлиста 1925 результативно завершили переговоры с иностранным специалистом. В итоге Наблюдательный совет клуба во главе с Богданом Бойко остановился на кандидатуре Младена Бартуловича, сообщает ТаТоТаке.
Пикантность ситуации заключается в том, что накануне 38-летний хорват дал предварительное согласие и согласовал условия контракта с серебряным призером УПЛ – Александрией.
Согласно нашим источникам, в Металлисте 1925 планируют, что помогать Бартуловичу будет тот же штаб, который завоевал путевку в УПЛ в стыковых матчах против Левого Берега – Александр Чижов, Максим Цвиренко и Андрей Полунин.