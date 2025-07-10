Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко начнёт сезон 2025/26 с новым игровым номером. Как стало известно из фотографий, опубликованных в соцсетях, украинец сменил 19-й номер на 16-й.

New Squad Number for Mykolenko 👀🇺🇦#16 pic.twitter.com/ADjhp8vShl — Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) July 7, 2025

Прошлый сезон под номером 16 в Эвертоне играл Абдулайе Дукуре, но малиец покинул Эвертон после окончания срока действия контракта.

Этот выбор имеет особое значение для футболиста. Именно под номером 16 Миколенко выступает за национальную сборную Украины, а ранее долгие годы провёл с ним в составе киевского Динамо. Смена номера может символизировать новый этап в карьере и стремление к стабильности и уверенности.

Виталий является одним из лидеров обороны Эвертона с момента перехода в январе 2022 года. В общем он провёл за клуб 122 матча. В сезоне 2024/25 сыграл в 37 встречах, отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт украинца с клубом действует до лета 2026 года.

Также, свой номер в Жироне сменил другой украинский легионер Виктор Цыганков.