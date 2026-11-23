Сергей Разумовский

В матче 12-го тура Серии А Милан уверенно победил Фрозиноне на «Сан-Сиро» со счетом 5:1. Хозяева быстро захватили инициативу и уже в начале встречи создали преимущество в два мяча. Гости сократили отставание еще до перерыва, но после возобновления игры миланцы забили трижды и окончательно закрепили победу.

Счет открылся на четвертой минуте. После прострела Адриена Рабьо защитник гостей Габриеле Кальвани неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. На 19-й минуте Милан удвоил преимущество: Гонсалу Рамуш завершил быструю контратаку, начатую с участием Рабьо.

Фрозиноне ответил на 25-й минуте. В штрафной площади хозяев возникла суета, и Патрицио Мазини первым сориентировался у ворот, забив после добивания. Однако сразу после перерыва Милан снова увеличил отрыв. Ардон Яшари, который вышел на замену, получил передачу от Рабьо и поразил верхний угол с острого угла.

На 60-й минуте Альфаджо Сиссе воспользовался пасом Диегу Морейры и реализовал выход на ворота. Эпизод проверили с помощью VAR, после чего гол засчитали. Еще через восемь минут Кристиан Пулишич перехватил мяч на своей половине поля, прошел к воротам и перекинул голкипера, установив окончательный счет.

Благодаря победе Милан набрал 27 очков и поднялся на четвертое место, вернувшись в зону Лиги чемпионов. От лидера чемпионата, Лацио,команду отделяют пять очков.

Фрозиноне остался седьмым с 20 очками. Команда проиграла второй раз подряд, но продолжает держаться рядом с еврокубковой зоной: отставание от шестого Ювентуса составляет всего одно очко.

Серия А, 12-й тур

Милан – Фрозиноне 5:1

Голы: Кальвани, 4 (автогол), Рамуш, 19, Яшари, 48, Сиссе, 60, Пулишич, 68 – Мазини, 25

Видео: MEGOGO