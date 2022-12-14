Месси достиг сразу трех рекордов в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией
Модрич: «Месси – лучший футболист в истории, надеюсь, он выиграет ЧМ»
Лидер сборной Хорватии публично поддержал 35-летнего нападающего после поражения от Аргентины
14 декабря 14:34
Месси и Модрич / Фото - AFA
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после поражения в полуфинале ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3) пожелал нападающему соперника Лионелю Месси выиграть трофей. Слова футболиста передает OLE.
Я надеюсь, Месси выиграет этот чемпионат мира. Он – лучший футболист в истории и заслуживает этого.
Он проводит замечательный турнир. Лео показывает свое качество и величие в каждом матче.
Напомним, Месси достиг сразу трех рекордов в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией.
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