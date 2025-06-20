Павел Василенко

Испанский нападающий Альваро Мората дважды менял свое окружение за последний год. Сейчас он снова ищет новый клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

Летом 2024 года Мората решил покинуть Атлетико Мадрид. Он выбрал предложение итальянского Милана, но на «Сан-Сиро» долго не задержался.

Через несколько месяцев он перешел в Галатасарай. Его приключение с чемпионами Турции, вероятно, также будет очень коротким.

Как сообщает Скира, игрок намерен снова сменить обстановку. В его услугах заинтересованы два клуба.

Речь идет о Севилье и Комо. Морату лично хочет видеть бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас, который ныне является тренером команды Серии А.

Не исключено, что после небольшой паузы испанец действительно вернется в Италию. Будущее нападающего должно проясниться в ближайшие недели.

Мората сыграл 16 официальных матчей за Галатасарай, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.