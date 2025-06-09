Мората высказался о незабитом пенальти в финале с Португалией
Центральный нападающий сборной Испании поблагодарил тренера за доверие и признал свою ошибку
около 4 часов назад
Альваро Мората прокомментировал решающий промах в серии послематчевых пенальти в финале Лиги наций УЕФА против сборной Португалии.
Хочу сказать спасибо нашему наставнику за проявленное доверие. Я мог лучше выполнить пенальти, однако уже ничего не изменить. Сейчас я очень расстроен. Это поражение станет уроком для нашей команды — заявил нападающий сборной Испании, слова которого передает официальный сайт УЕФА.
Напомним, основное время финального матча между Испанией и Португалией завершилось результативной ничьей — 2:2. В серии пенальти победу одержала команда Роберто Мартинеса со счетом 5:3.