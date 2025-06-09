Мората высказался о незабитом пенальти в финале с Португалией

Центральный нападающий сборной Испании поблагодарил тренера за доверие и признал свою ошибку

около 4 часов назад

іва

Альваро Мората прокомментировал решающий промах в серии послематчевых пенальти в финале Лиги наций УЕФА против сборной Португалии.

Хочу сказать спасибо нашему наставнику за проявленное доверие. Я мог лучше выполнить пенальти, однако уже ничего не изменить. Сейчас я очень расстроен. Это поражение станет уроком для нашей команды — заявил нападающий сборной Испании, слова которого передает официальный сайт УЕФА.

Напомним, основное время финального матча между Испанией и Португалией завершилось результативной ничьей — 2:2. В серии пенальти победу одержала команда Роберто Мартинеса со счетом 5:3.

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