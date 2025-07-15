«Мудрику что-то подбросили». Экс-партнер украинца – о допинговом скандале
Бывший одноклубник футболиста сборной Украины не верит, что тот употреблял запрещенные вещества
около 1 часа назад
Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк поделился своей позицией относительно обвинений в адрес футболиста «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика в применении допинга.
Не знаю... Вообще. Не знаю правды, думаю, что Мишка сам это не употреблял. Я просто не вижу смысла. Он что с допингом побежит, что без допинга побежит. Он – конь.
Какой-то подвох, наверное. Не знаю, вообще не представляю... Я думаю, что где-то подбросили. Но нужно и окружение уметь выбирать.
Петряк вернулся в «Шахтер» летом 2022 года. Всего провел за «горняков» лишь 1022 минуты в 39 матчах. За отведенное время вингеру удалось отличиться тремя голами и результативной передачей. В первой части прошлого сезона Петряк играл за «Черноморец» на правах аренды. Футболисты вместе играли за «Шахтер» в сезоне 2022/2023.
Петряк также поделился мнением о бывшем защитнике «Шахтера» Ярославе Ракицком.