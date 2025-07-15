Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк поделился своей позицией относительно обвинений в адрес футболиста «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика в применении допинга.

Не знаю... Вообще. Не знаю правды, думаю, что Мишка сам это не употреблял. Я просто не вижу смысла. Он что с допингом побежит, что без допинга побежит. Он – конь.

Какой-то подвох, наверное. Не знаю, вообще не представляю... Я думаю, что где-то подбросили. Но нужно и окружение уметь выбирать.