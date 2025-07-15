Вингер донецкого Шахтера Иван Петряк поделился мыслями о бывшем одноклубнике, а ныне игроке Черноморца, Ярославе Ракицком.

Ракицкий помогал Максиму Белому [умер в 2013 году из-за болезни вследствие травмы – прим.]? Да ну это же ни для кого не секрет. Рак – это такой человек, которых просто не найти, я честно говорю. Я просто хотел бы найти человека, который о нем скажет что-то плохое. Он скромный, он никогда на интервью ничего не расскажет. Это только мы можем рассказать. Все знают, что он помогал Максу Белому за свои деньги.

Я знаю, что он премии дублиру платил за проигранные матчи. Говорит: «Ребята, сегодня выложились, молодцы». С ним столько ситуаций, это можно просто отдельный подкаст записать. Я его просто обожаю. Когда я ему звоню – у меня аж настроение на месяц поднимается.