Последняя горькая победа сборной Германии на ЧМ-2022. Обзор матча
Мюллер попрощался с фанатами сборной Германии
Немецкая команда вылетела из Мундиаля
02 декабря 00:10
Томас Мюллер / Фото: Getty Images
Форвард сборной Германии Томас Мюллер попрощался с немецкими фанатами, намекнув, что это был его последний матч за бундестим. Игрока цитирует Bild.
«Это абсолютная катастрофа! Не знаю, как быть дальше. Если это была моя последняя игра, я хотел бы сказать несколько слов немецким футбольным фанатам. Это было огромное удовольствие, дорогие люди. У нас были отличные моменты. Я пытался играть с сердцем в каждом матче.
Я всегда преподавался максимально. Иногда из-за моих действий были слезы радости, иногда у зрителей также появлялась боль на лицах. Даже если мне не все действия удавались, я делал это с любовью»
Сборная Германии победила Коста-Рику (4:2) в последнем туре группы ЧМ, но все равно вылетела из мундиаля из-за победы Японии над Испанией (2:1) в параллельном матче.
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