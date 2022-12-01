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Текбол. Чемпионат мира. Германия

Мюллер попрощался с фанатами сборной Германии

Немецкая команда вылетела из Мундиаля
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 00:10
Мюллер попрощался с фанатами сборной Германии
Томас Мюллер / Фото: Getty Images

Форвард сборной Германии Томас Мюллер попрощался с немецкими фанатами, намекнув, что это был его последний матч за бундестим. Игрока цитирует Bild.

«Это абсолютная катастрофа! Не знаю, как быть дальше. Если это была моя последняя игра, я хотел бы сказать несколько слов немецким футбольным фанатам. Это было огромное удовольствие, дорогие люди. У нас были отличные моменты. Я пытался играть с сердцем в каждом матче.

Я всегда преподавался максимально. Иногда из-за моих действий были слезы радости, иногда у зрителей также появлялась боль на лицах. Даже если мне не все действия удавались, я делал это с любовью»

Сборная Германии победила Коста-Рику (4:2) в последнем туре группы ЧМ, но все равно вылетела из мундиаля из-за победы Японии над Испанией (2:1) в параллельном матче.

Петр Приходько
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Томас Мюллер сборная Германии (футбол)

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