Павел Василенко

Наполи усиливает свой интерес к Джеку Грилишу из Манчестер Сити после того, как упустил возможность подписать Дана Ндойе, который перешел в Ноттингем Форест. По данным Gazzetta dello Sport, игрок сборной Англии стал приоритетной целью чемпионов Италии.

Ндойе был первоначальным выбором Наполи на роль вингера, но клуб не захотел превышать свое предложение в размере 35 млн евро плюс 5 млн евро в качестве бонусов за игрока Болоньи, поэтому неаполитанцы обратили внимание на Грилиша, которого они могли бы арендовать с возможностью оформить постоянный контракт после окончания сезона.

Это позволило бы Грилишу возобновить карьеру и позволило бы Наполи сохранить его на постоянной основе.

Грилиш не играл в предсезонных матчах Манчестер Сити, и ему было рекомендовано искать новый клуб. Это решение «горожан» несколько неожиданно с учетом того, что Грилиш побил трансферный рекорд, перейдя из Астон Виллы летом 2021 года за 117,5 миллионов евро.

Тот факт, что в этом месяце Грилиш отдыхал на побережье Амальфи, вызвал слухи о его возможном переезде в Наполи, особенно после ухода Кевина Де Брюйне из Манчестер Сити.

Сообщается, что английский клуб требует за Грилиша 45 миллионов евро, а игрок может согласиться на сокращение чистой зарплаты на 10 миллионов евро за сезон.