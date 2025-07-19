Павел Василенко

Джек Грилиш согласовал индивидуальную программу тренировок вне состава Манчестер Сити, что открывает путь к его очередному уходу из клуба.

29-летний игрок сборной Англии не попал в состав «горожан» на клубный чемпионат мира в США, и Хосеп Гвардиола уже тогда дал понять, что, вероятно, не рассчитывает на игрока.

В настоящее время Грилиш индивидуально занимается с персональным тренером, чтобы улучшить свою форму, которая значительно ухудшилась за последний сезон. Однако в ближайшие дни он вернется на тренировочную базу и начнет тренировки под руководством тренеров клуба.

Основной состав Манчестер Сити возобновит тренировки лишь 28 июля после участия в Клубном чемпионате мира и короткого летнего перерыва, который начался всего десять дней назад.

Грилиш будет тренироваться индивидуально в тренировочном центре до тех пор, пока другой клуб не сделает более выгодное предложение, сообщает Telegraph.

В прошлом сезоне вингер забил лишь один гол и отдал одну голевую передачу в 20 матчах Английской Премьер-лиги. Он перешел в Манчестер Сити из Астон Виллы за 117 миллионов евро, что на тот момент было рекордной суммой для английского игрока.