Маркус Рашфорд сообщил Барселоне о готовности пойти на снижение зарплаты, чтобы каталонский клуб мог позволить себе его аренду у Манчестер Юнайтед. Форвард прибыл в расположение Юнайтед и принимает участие в предсезонном сборе, но главный тренер Рубен Аморим не видит смысла общаться с игроком, так как клуб больше на него не рассчитывает. Известно, что они не разговаривали с момента, когда Рашфорд отправился в аренду в Астон Виллу.

По информации Mundo Deportivo, после того как Нико Вильямс стал менее доступной трансферной целью Барселоны, именно Маркус Рашфорд вышел на первый план в списке желаемых подписаний.

Также испанские источники отмечают, что Барселона ведет параллельные переговоры с Ливерпулем о возможном трансфере Луиса Диаса, однако финансовые условия сделки с Рашфордом выглядят более реалистично. Англичанин на протяжении лета неоднократно демонстрировал свое желание присоединиться к Барселоне и попробовать силы в Ла Лиге.