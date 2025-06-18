«Немного неудобно играть». Батагов назвал причины ошибок в матче Евро-2025 против Нидерландов
Игрок сине-желтых отреагировал на поражение
20 минут назад
Защитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2025 с Нидерландами (0:2).
«Очень хороший соперник. Пытались играть вторым номером. Первые 30 минут нам это удавалось, мы выходили в атаки. Не завершали их ударами, но были какие-то предпосылки. Потом я ошибся, пропустили гол. Все равно могли перевернуть эту игру, потому что у нас было достаточно шансов — в первом тайме, во втором», — сказал защитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов эксклюзивно для Суспільне Спорт.
Также защитник сине-желтых прокомментировал свою ошибку при первом пропущенном мяче.
«Что произошло в эпизоде с первым голом? Соперник быстро начал прессинговать, я немного не успел отдать передачу. Немного неудобно играть, потому что я левша и справа – может, еще и это.
Второй гол? Была быстрая атака, мы не успели перейти из атаки в оборону. Прошла передача, выход один на один и хорошее завершение».
Украинцы на групповом этапе набрали три очка в трех матчах.
Из группы D в плей-офф вышли Дания (семь баллов) и Нидерланды (четыре очка).
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