Защитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2025 с Нидерландами (0:2).

«Очень хороший соперник. Пытались играть вторым номером. Первые 30 минут нам это удавалось, мы выходили в атаки. Не завершали их ударами, но были какие-то предпосылки. Потом я ошибся, пропустили гол. Все равно могли перевернуть эту игру, потому что у нас было достаточно шансов — в первом тайме, во втором», — сказал защитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов эксклюзивно для Суспільне Спорт.

Также защитник сине-желтых прокомментировал свою ошибку при первом пропущенном мяче.

«Что произошло в эпизоде с первым голом? Соперник быстро начал прессинговать, я немного не успел отдать передачу. Немного неудобно играть, потому что я левша и справа – может, еще и это.

Второй гол? Была быстрая атака, мы не успели перейти из атаки в оборону. Прошла передача, выход один на один и хорошее завершение».