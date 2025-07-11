Павел Василенко

Полузащитнику Реала Арде Гюлеру выпала честь получить футболку с легендарным номером 10 непосредственно из рук легенды Королевского клуба Луки Модрича.

Ветеран покинул Реал после 13 сезонов, и его жест привлек внимание. После возвращения команды с Клубного чемпионата мира, перед прощанием с игроками, Модрич достал из багажа футболку Реала и передал ее Гюлеру. Молодой турок искренне поблагодарил его, обняв.

20-летний талант все чаще играет на позиции центрального полузащитника и входил в стартовый состав Реала на турнире в США.

39-летний Модрич переходит в Милан как свободный агент.