Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подписал однолетний контракт с итальянским Миланом. Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Легендарный хавбек покинул мадридский Реал после завершения срока действия контракта. В последний раз в футболке «сливочных» Модрич сыграл 9 июля в полуфинале Клубного чемпионата мира против ПСЖ. Тогда Реал потерпел разгромное поражение со счетом 0:4 и вылетел из турнира.

Лука Модрич защищал цвета Реала с 2012 года и стал настоящим символом эпохи. За 13 сезонов в составе мадридцев он выиграл: