Модрич подписал однолетний контракт с Миланом
39-летний хорват продолжит карьеру в Серии A
около 2 часов назад
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подписал однолетний контракт с итальянским Миланом. Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.
Легендарный хавбек покинул мадридский Реал после завершения срока действия контракта. В последний раз в футболке «сливочных» Модрич сыграл 9 июля в полуфинале Клубного чемпионата мира против ПСЖ. Тогда Реал потерпел разгромное поражение со счетом 0:4 и вылетел из турнира.
Лука Модрич защищал цвета Реала с 2012 года и стал настоящим символом эпохи. За 13 сезонов в составе мадридцев он выиграл:
6 Лиг чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
4 чемпионата Испании (2017, 2020, 2022, 2024)
2 Кубка Испании (2014, 2023)
5 Суперкубков Испании (2012, 2017, 2020, 2022, 2024)
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