Головний тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвёл итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги конференций против Партизана (0:2). Его слова приводит прессслужба клуба.

У команды есть характер. Это для меня важно. Мы строим новую команду со своим стилем. И считаю, что он в этой игре был. Есть вопросы по стандартам и к первому пропущенному мячу. Будем разбираться. Откровенно не шли подачи. Это была большая проблема.

Сделали замены, учитывая интенсивность прессинга, чтобы быстро возвращали себе мяч и имели возможность контролировать игру. Неплохо игроки вышли на замену и давили на соперника в конце матча, - рассказал Нестеренко.