Невилл: «Поведение сборной Аргентины в некоторых случаях было позорным»

Гари Невилл / Фото: Twitter

Футбольный эксперт Гарри Невилл высказался о шансах сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022. Его цитирует Sky Sports.

Благодаря фанатам, которые приехали в Катар, у них есть дух и злость. Они чувствуют, что могут сделать это. Аргентинским защитникам всегда были свойственны злость и готовность подраться. Габриэль Хайнце на разминку надевал футболку сборной Аргентины под майку Манчестер Юнайтед.

Они так переживают за свою страну, что невозможно поверить. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – Лионель Месси, который дарит чудесные моменты своего сияния.

В сочетании с упорством и ужасом некоторых их поступков это выглядит как сочетание, подходящее для победы