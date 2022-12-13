Невилл: «Поведение сборной Аргентины в некоторых случаях было позорным»
Футбольный эксперт Гарри Невилл высказался о шансах сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022. Его цитирует Sky Sports.
Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Когда я был футболистом, то мог отпраздновать гол перед чужими фанатами, но в конце матча всегда шел и жал руки соперникам. Всегда нужно быть уважительным. Считаю, Аргентина перешла все границы.
Благодаря фанатам, которые приехали в Катар, у них есть дух и злость. Они чувствуют, что могут сделать это. Аргентинским защитникам всегда были свойственны злость и готовность подраться. Габриэль Хайнце на разминку надевал футболку сборной Аргентины под майку Манчестер Юнайтед.
Они так переживают за свою страну, что невозможно поверить. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – Лионель Месси, который дарит чудесные моменты своего сияния.
В сочетании с упорством и ужасом некоторых их поступков это выглядит как сочетание, подходящее для победы
Сегодня состоится первый полуфинал ЧМ-2022 – Аргентина примет Хорватию.
Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.
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