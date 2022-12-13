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Невилл: «Поведение сборной Аргентины в некоторых случаях было позорным»

Но эксперт считает, что дикость этой команды необходима для достижения победы
Футбол Чемпионат мира по футболу
13 декабря 14:10
Невилл: «Поведение сборной Аргентины в некоторых случаях было позорным»
Гари Невилл / Фото: Twitter

Футбольный эксперт Гарри Невилл высказался о шансах сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022. Его цитирует Sky Sports.

Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Когда я был футболистом, то мог отпраздновать гол перед чужими фанатами, но в конце матча всегда шел и жал руки соперникам. Всегда нужно быть уважительным. Считаю, Аргентина перешла все границы.

Благодаря фанатам, которые приехали в Катар, у них есть дух и злость. Они чувствуют, что могут сделать это. Аргентинским защитникам всегда были свойственны злость и готовность подраться. Габриэль Хайнце на разминку надевал футболку сборной Аргентины под майку Манчестер Юнайтед.

Они так переживают за свою страну, что невозможно поверить. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – Лионель Месси, который дарит чудесные моменты своего сияния.

В сочетании с упорством и ужасом некоторых их поступков это выглядит как сочетание, подходящее для победы

Сегодня состоится первый полуфинал ЧМ-2022 – Аргентина примет Хорватию.

Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватия.

Петр Приходько
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Теги

сборная Аргентины (футбол) Гари Невилл

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