Официально. Групповой этап чемпионата мира-2022 окончен
Ни одна сборная не набрала 9 очков на групповом этапе ЧМ. Марокко – в тройке лучших
Мундиаль в Катаре подарил множество сенсаций
02 декабря 23:45
Фото - AFP
Групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре завершен. Сборная Бразилии сенсационно уступила в матче третьего тура против Камеруна (0:1).
Таким образом, ни одна из команд на турнире не набрала 9 очков в своей группе. Максимальное число пунктов составило 7.
Лучшими по результатам группового раунда стали Англия, Нидерланды и Марокко. Разница мячей соответственно – 9:2, 5:1 и 4:1.
Напомним, среди неожиданно вылетевших команд оказались Дания, Германия, Бельгия и Уругвай.
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