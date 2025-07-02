Новый тренер Кривбасса не даёт спуску на сборах
Команда ван Леувена готовится в Словении
около 1 часа назад
Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен рассказал об изменениях в тренировочном процессе в лагере криворожцев. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Быть готовым и заряженным на 100%. И это именно то, чего я требую от игроков. Для меня каждая тренировка не должна отличаться от игры. Та же энергия, та же интенсивность. Это мой подход.
Если все хорошо организовано, игроки смогут показать свой максимум, - подчеркнул ван Леувен.
Напомним, что на тренерском мостике ван Леувен заменил украинского специалиста Юрия Вернидуба.
Кривбасс в сезоне 2024/25 годов набрал 47 очков и занял пятое место в итоговой турнирной таблице УПЛ.
Формируется новая команда. Какое видение будущего Кривбаса среди игроков?