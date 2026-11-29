Сергей Разумовский

Падерборн разгромил Шальке со счетом 8:1 в матче 11-го тура Бундеслиги сезона-2026/27. На Home Deluxe Arena хозяева за один вечер забили столько же мячей, сколько во всех десяти предыдущих турах вместе.

Главным героем встречи стал Стефано Марино. Нападающий оформил первый в истории Падерборна хет-трик в высшем дивизионе Германии. Ещё по голу в ворота Лориса Кариуса забили Жано тер Горст, Штеффен Тиггес, Дениз Цайтлер, Феликс Гётце и Габриэль Видович, который реализовал пенальти. Кариус также известен «легендарным» выступлением в киевском финале Лиги чемпионов. Единственный мяч Шальке на 59-й минуте провел Адиль Аушиш.

Это самая крупная победа Падерборна за время выступлений в профессиональных лигах Германии. Предыдущий клубный рекорд — 7:1 в матче против Вердера II в Третьей лиге сезона 2017/18. В Бундеслиге команда впервые выиграла с преимуществом в семь мячей: ранее её самым убедительным результатом на этом уровне были 3:0 против Гамбурга в 2014 году.

По данным официального сайта Бундеслиги, Падерборн также установил рекорд турнира по размеру победы среди команд, которые только что повысились в классе. Для Шальке же поражение стало крупнейшим в высшем дивизионе с 1988 года.

После 11 туров Падерборн 07 занимает десятое место с 13 очками. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 16:16, а от зоны переходных матчей её отделяют шесть баллов.

Шальке 04 находится на 16-й позиции – в зоне стыковых матчей. Гельзенкирхенцы набрали семь очков за 11 игр. После вылета по итогам сезона-2022/23 клуб провел три кампании подряд во втором дивизионе и вернулся в элиту лишь в прошлом сезоне.

Бундеслига, 11-й тур

Падерборн – Шальке 8:1

Голы: тер Горст, 21, Марино, 39, 45+4, 57, Тиггес, 55, Цайтлер, 73, Видович, 85 (пен.), Гётце, 90+6 – Аушиш, 59