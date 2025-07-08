Павел Василенко

Ньюкасл завершает один из самых интригующих трансферов Английской Премьер-лиги этого окна.

Антони Эланга приобрел футбольные навыки в академии Манчестер Юнайтед. В 2023 году «красные дьяволы» продали шведа в Ноттингем Форест за 16 миллионов евро.

Теперь они могут пожалеть об этом шаге, поскольку талант 23-летнего игрока ярко проявился на полях АПЛ в прошлом сезоне.

В 38 матчах лиги Эланга забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач. Теперь он герой одного из новейших трансферов летнего окна.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингера покупает Ньюкасл. "Сороки" заплатят за него 55 миллионов фунтов стерлингов.

В настоящее время два клуба достигли полной согласия по условиям сделки, при этом Эланга также согласовал с клубом долгосрочный контракт.

Трансфер шведа уже решенный вопрос, и официальное заявление по этому поводу – лишь вопрос времени.