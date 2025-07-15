Ливерпуль продолжает проявлять интерес к шведскому нападающему Ньюкасла Александеру Исаку. По информации инсайдера Николо Скиры английский клуб отслеживает форварда с марта и готовит предложение, несмотря на нежелание Ньюкасла расставаться с игроком.

24-летний Исак стал ключевым игроком в прошлом сезоне, отметившись 27 голами и 5 голевыми передачами в 42 матчах во всех турнирах. Его рыночная стоимость, по оценкам Transfermarkt, достигает 120 миллионов евро.

Также, Ливерпуль может продать своего игрока в Реал за 100 млн евро.