«Ливерпуль» готов потратить 120 млн евро на нападающего.
Красные следят за игроком с начала года
около 1 часа назад
Александер Исак / фото - Getty
Ливерпуль продолжает проявлять интерес к шведскому нападающему Ньюкасла Александеру Исаку. По информации инсайдера Николо Скиры английский клуб отслеживает форварда с марта и готовит предложение, несмотря на нежелание Ньюкасла расставаться с игроком.
24-летний Исак стал ключевым игроком в прошлом сезоне, отметившись 27 голами и 5 голевыми передачами в 42 матчах во всех турнирах. Его рыночная стоимость, по оценкам Transfermarkt, достигает 120 миллионов евро.
Также, Ливерпуль может продать своего игрока в Реал за 100 млн евро.