Оболонь определилась с преемником Шищенко на должности главного тренера

Киевская Оболонь объявила, что Сергей Шищенко покинул должность главного тренера в клубе. В интервью пресс-службе президент бело-зеленых Александр Слободян рассказал, кто дальше возглавит команду с севера Киева.

В среду, 4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Однако, я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и вскоре будет утвержден на этой должности. В свою очередь мы позаботимся, чтобы у него были квалифицированные помощники, которые будут соответствовать требованиям клуба. Антоненко в свое время играл на позиции нападения в составе Оболони. Впоследствии он тренировал команду Второй лиги, где работал с молодыми футболистами, а затем долгое время был ассистентом главного тренера основной команды. У него есть все для того, чтобы стать квалифицированным, успешным тренером главной команды.

46-летний Александр Антоненко выступал за Оболонь как игрок в 2007-2009 годах. С 2014 года Антоненко возглавлял юношеские и дублирующие составы Оболони, а также был ассистентом главных тренеров в первой команде.