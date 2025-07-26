Полузащитник Руха Марко Сапуга высказался о возвращении на поле после очередной травмы во втором контрольном матче субботы, 26 июля, против Вереса (1:2). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Очень рад вернуться на поле. У меня была длительная реабилитация, и я скучал по партнерам по команде и игре. Иван Федык много общался со мной, я чувствую доверие тренерского штаба. Главное сейчас – восстановить хорошую форму.

Это были контрольные спарринги, которые важны, чтобы набрать оптимальные кондиции перед стартом УПЛ. Команда готова к официальным матчам – теперь все мысли о «Полтаве». Хочется удачно начать сезон и порадовать болельщиков домашней победой. Команда сделает все возможное, чтобы добиться положительного результата в этой игре.