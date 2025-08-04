Павел Василенко

По данным A Bola, саудовский клуб Аль-Наср заинтересован в подписании полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша. Клуб Эр-Рияда уже связался с португальским футболистом.

Присутствие Жорже Жезуша и Криштиану Роналду в Аль-Насре могут стать решающим фактором в будущем переходе Бруну Фернандеша в Саудовскую Аравию. Бруну дебютировал в лиссабонском Спортинге под руководством Жезуша. Кроме того, его товарищ по команде Жоау Фелиш также недавно присоединился к Аль-Насру.

Хотя Манчестер Юнайтед стремится сохранить своего капитана, саудовцы готовы инвестировать значительную сумму, чтобы получить его. Считается, что Криштиану Роналду лично разговаривал со своим добрым другом, чтобы убедить его принять предложение.

Бруну Фернандеш недавно отклонил чрезвычайно выгодное предложение от Аль-Хиляля после разговора с семьей и руководством Манчестер Юнайтед. Саудовский клуб был готов предложить за полузащитника 120 миллионов евро.