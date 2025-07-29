Саудовский клуб Аль-Наср заинтересовался трансфером левого защитника Челси Марка Кукурельи. Как сообщает Marca, клуб из Эр-Рияда уже готовит официальное предложение по переходу испанца.

Детали потенциального соглашения пока не разглашаются, однако источник отмечает, что это будет предложение, от которого будет трудно отказаться.

Несмотря на это, сам Кукурелья сейчас настроен остаться в Англии. В то же время в Аль-Насре ему обещают статус одного из лидеров новой команды.

Тем временем главный тренер лондонцев Энцо Мареска рассматривает испанского фулбека как фундаментального игрока будущего состава.

Напомним, Аль-Наср также близок к завершению трансфера нападающего Барселоны Жоау Феликса.