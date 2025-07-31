Павел Василенко

Украинский нападающий римской Ромы Артем Довбик может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. На футболиста претендуют несколько известных команд.

Довбик, похоже, не входит в планы нового главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини. Ранее была информация, что форвард сборной Украины входит в сферу интересов Лидса, Вильярреала, Ювентуса и Милана.

Джан Пьеро Гасперини. Фото: ФК Рома

Сайт XSPORT обратился к скауту Алексу Великих, который специализируется на итальянском футболе, с просьбой оценить вероятность ухода Довбика из Ромы в другой клуб.

«Слухи об интересе к Артему со стороны больших клубов Италии связаны с двумя причинами. С одной стороны, главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини хотел другого форварда, и клуб недавно приобрел ирландского нападающего Эвана Фергюсона, а с другой стороны, существует определенный вакуум крупных центрфорвардов в Италии, и здесь судьба Артема, как и кандидатура Душана Влаховича из Ювентуса, возможно, как-то влияют друг на друга. Римский клуб рассматривал вариант с обменом игроков».

Также эксперт поделился мнением, как сложится новый сезон для Довбика.

«Говоря о том, как может сложиться второй сезон для Довбика в Серии А, необходимо сделать поправку на то, где именно, в какой команде, он может сыграть. Если речь идет о Роме, то второй сезон станет решающим для определения будущего игрока в Серии А, и зная методы работы Гасперини с футболистами, здесь важно будет удержаться в рамках требований тренера по объему работы и качеству принятия замечаний, которые будут иногда даже очень личные и прямые. А вот если произойдет переход в другой клуб того же чемпионата, то здесь нужно смотреть, к какому тренеру он может попасть. Например, к опытному и более доверчивому к творчеству самих игроков Массимилиано Аллегри (наставник Милана) или к более жесткому в стандартизационных схемах и требованиях морально-волевого плана Игора Тудора (главный тренер Милана). Но клубные задачи также могут влиять. Так что все зависит от того, в какой команде будет играть Довбик. Могу добавить, что Артем хорошо провел дебютный сезон в Серии А и теперь ему придется доказывать свои претензии на лидерство в Роме, если он не будет продан этим летом».

Довбик в прошлом сезоне забил 17 мячей и отдал две результативные передачи в 45 матчах за Рому.

Артем Довбик. Фото: ФК Рома

Контракт Артема с римским клубом действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

В Серии А команда Гасперини стартует 23 августа поединком против Болоньи.