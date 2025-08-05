Павел Василенко

Джуд Беллингем считается одним из лучших полузащитников мира. Британец регулярно великолепно выступает за мадридский Реал, но недавно появилось его шокирующее фото.

Беллингем играл с 2023 года с травмой плеча. Несмотря на необходимость операции, он долго откладывал её, чтобы уделить приоритет своим обязанностям в Реале и сборной Англии. В конце концов, он перенёс процедуру в июле в специализированной клинике в Лондоне.

Операция прошла успешно, сообщает Реал. Сам Джуд поделился постом в Instagram, где опубликовал фотографию в больничной одежде с рукой в шине. Он поблагодарил медицинскую команду, семью и болельщиков за поддержку в этот сложный период и сказал, что с нетерпением ждет своего выздоровления и возвращения.

«Процесс возвращения уже начался, до встречи», – сказал он своим подписчикам.

Ни игрок, ни клуб не предоставили дополнительной информации о его выздоровлении. По данным испанских СМИ, реабилитация должна продлиться около трёх месяцев, а это значит, что Беллингем пропустит не только начало сезона, но и несколько важных матчей в Ла Лиге, Лиге чемпионов и квалификации чемпионата мира.

Тем временем появилось фото Беллингема. На снимке чётко видно травму его плеча. Учитывая заметный шрам, неудивительно, что полузащитник долго не будет играть.

🚨 La cicatrice de l’opération de Jude Bellingham apparaît sur une photo récente. 👀



Le milieu anglais continue sa récupération après sa blessure. ⏳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/g9e7TNUSJ5 — Foot Mercato (@footmercato) August 3, 2025

С момента перехода из дортмундской Боруссии в Реал в 2023 году Беллингем стал ключевым игроком мадридцев.