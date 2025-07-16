Павел Василенко

Реалу придется обойтись без одного из своих основных игроков в первые два-три месяца нового сезона. Англичанина Джуда Беллингема ждет операция на плече, которую он откладывал 20 месяцев. Об этом сообщает сайт The Athletic.

Полузащитник Реала и сборной Англии перенесет операцию в Лондоне. Он повредил плечо в матче с Райо Вальекано в ноябре 2023 года. С тех пор он защищал поврежденную область пластырем и бинтами и неоднократно откладывал операцию.

Беллингем отыграл весь прошлый сезон и все матчи на недавнем Клубном чемпионате мира, где Реал потерпел поражение со счетом 0:4 от ПСЖ в полуфинале.

22-летний англичанин провел 58 матчей прошлого сезона, забив 15 мячей и отдав 15 результативных передач. По словам нового тренера Реала Хаби Алонсо, отсутствие Беллингема станет ударом для полузащиты его команды, где у него нет достаточной конкуренции.