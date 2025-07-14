Определился арбитр, который может подтвердить выход Шахтера в следующий раунд ЛЕ
Чтобы этого не произошло, скромный Ильвес должен забить минимум шесть мячей украинскому гранду
около 1 часа назад
На матч-ответ первого квалификационного раунда Лиги Европы между финским Ильвесом и донецким Шахтером назначена бригада арбитров из Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Главным арбитром встречи будет Мохаммад Аслам. Ему на линиях помогут Йорген Вальстадстве и Альф Олав Россланн. Функции четвертого арбитра выполнит Мариус Хансен-Гретта.
По системе VAR на матче будет работать Кристоффер Хагенес. Его помощницей станет Эмили Доксет.
Напомним, Шахтер почти гарантировал себе проход в следующий раунд квалификации. В первом матче «горняки» забили Ильвесу шесть мячей без ответа. В случае общей победы подопечные Арды Турана на второй стадии сыграют против Бешикташа.
В случае маловероятного поражения Шахтер уже в Лиге конференций сыграет против АЗ.